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09.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:26 09.06.2022

В четверг, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь ослаб на 0,0318 BYN (-1,23%) до 2,5613 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5931 BYN). Объем торгов составил 117 969 000 BYN.

Курс евро также опустился на 0,0341 BYN (-1,24%) до 2.7248 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7589 BYN). Объем торгов: 30 109 400 BYN.

Российский рубль укрепился сразу на 0,0707 BYN (+1,65%) до 4,353 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2823 BYN). Объем торгов составил 88 431 900 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0317 BYN (-0,8%) до 3,9203 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,952 BYN). Объем торгов: 3 708 590 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,24 и 4,4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7248 -0.0341
USD 2.5613 -0.0318
RUB 4.3530 +0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7800
USD 2.5780 2.5880
RUB 3.5000 4.3000
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Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0800
EUR/RUB 64.6000 78.5000
USD/RUB 60.0000 72.9000
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