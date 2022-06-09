В четверг, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь ослаб на 0,0318 BYN (-1,23%) до 2,5613 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5931 BYN). Объем торгов составил 117 969 000 BYN.

Курс евро также опустился на 0,0341 BYN (-1,24%) до 2.7248 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7589 BYN). Объем торгов: 30 109 400 BYN.

Российский рубль укрепился сразу на 0,0707 BYN (+1,65%) до 4,353 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2823 BYN). Объем торгов составил 88 431 900 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0317 BYN (-0,8%) до 3,9203 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,952 BYN). Объем торгов: 3 708 590 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,24 и 4,4 белорусского рубля.