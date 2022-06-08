В среду, 8 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0109 BYN (-0,42%) до 2,5931 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,604 BYN). Объем торгов составил 31 049 200 BYN.

Курс евро также опустился на 0,0075 BYN (-0,27%) до 2,7589 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7664 BYN). Объем торгов: 21 417 400 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0197 BYN (+0,46%) до 4,2823 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2626 BYN). Объем торгов составил 56 411 600 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0035 BYN (+0,09%) до 3,952 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9485 BYN). Объем торгов: 3 258 410 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,613 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,799 и 2,83 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,24 и 4,3 белорусского рубля.