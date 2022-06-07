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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 ИЮНЯ 2022 ГОДА

16:53 07.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6040 белорусского рубля, 1 евро – 2,7664 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2626 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8126 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9045 белорусского рубля.