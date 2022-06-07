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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:51 07.06.2022
Во вторник, 7 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0005 BYN (+0,02%) до 2,604 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,6035 BYN). Объем торгов составил 25 743 200 BYN.
Курс евро также вырос на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,7664 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7653 BYN). Объем торгов: 33 009 000 BYN.
Российский рубль укрепился на 0,0212 BYN (+0,5%) до 4,2626 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2414 BYN). Объем торгов составил:55 467 400 BYN.
Курс китайского юаня снизился на 0,0038 BYN (-0,1%) до 3,9485 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9523 BYN). Объем торгов: 1 689 150 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,809 и 2,84 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,23 и 4,31 белорусского рубля.
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