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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

15:20 06.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6035 белорусского рубля, 1 евро – 2,7653 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2414 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8183 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9175 белорусского рубля.