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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:13 06.06.2022
В понедельник, 6 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0074 BYN (-0,28%) до 2,6035 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6109 BYN). Объем торгов составил 48 599 400 BYN.
Курс евро также ослабел на 0,0211 BYN (-0,76%) до 2,7653 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,7864 BYN). Объем торгов: 24 047 500 BYN.
Российский рубль укрепился на 0,0273 BYN (+0,65%) до 4,2414 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2141 BYN). Объем торгов составил 45 839 400 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0124 BYN (+0,31%) до 3,9523 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,9399 BYN). Объем торгов: 640 665 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,638 белорусского рубля; евро между 2,81 и 2,84 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,22 и 4,3 белорусского рубля.
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