ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:13 06.06.2022

В понедельник, 6 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0074 BYN (-0,28%) до 2,6035 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6109 BYN). Объем торгов составил 48 599 400 BYN.

Курс евро также ослабел на 0,0211 BYN (-0,76%) до 2,7653 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,7864 BYN). Объем торгов: 24 047 500 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0273 BYN (+0,65%) до 4,2414 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,2141 BYN). Объем торгов составил 45 839 400 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0124 BYN (+0,31%) до 3,9523 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,9399 BYN). Объем торгов: 640 665 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,638 белорусского рубля; евро между 2,81 и 2,84 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,22 и 4,3 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2022
валюта курс
EUR 2.7864
USD 2.6109
RUB 4.2141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7864 +0.0374
USD 2.6109 +0.0151
RUB 4.2141 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8100
USD 2.6110 2.6270
RUB 3.3000 4.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0830
EUR/RUB 66.5000 82.0000
USD/RUB 62.0000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте