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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ИЮНЯ 2022 ГОДА

15:19 03.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6109 белорусского рубля, 1 евро – 2,7864 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2141 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8806 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9201 белорусского рубля.