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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:14 03.06.2022
В пятницу, 3 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0151 BYN (+0,58%) до 2,6109 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5958 BYN). Объем торгов составил 76 908 700 BYN.
Курс евро укрепился на 0,0374 BYN (+1,36%) до 2,7864 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,749 BYN). Объем торгов: 34 121 700 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0104 BYN (-0,25%) до 4,2141 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2245 BYN). Объем торгов составил 82 776 800 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,0063 BYN (+0,16%) до 3,9399 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9336 BYN). Объем торгов: 1 984 920 BYN.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,621 и 2,638 белорусского рубля; евро между 2,81 и 2,845 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,2 и 4,25 белорусского рубля.
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