В рамках обновления программного обеспечения веб-портала «Регистрация валютных договоров» его пользователям предоставлена возможность применения программного обеспечения AvTunProxy. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

AvTunProxy позволяет при работе с веб-порталом использовать сертификаты открытых ключей, выпускаемых в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, для авторизации и выработки электронной цифровой подписи на разных платформах (Windows, Ubuntu Linux, MacOS) и в различных современных браузерах (с учетом их поддержки соответствующей операционной системой).

В настоящее время обеспечено функционирование веб-портала в следующих браузерах: Chrome, начиная с версии 57; Edge, начиная с версии 16; Firefox, начиная с версии 52; Opera, начиная с версии 44.

Скачать AvTunProxy и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по его настройке можно на официальной странице разработчика ЗАО «АВЕСТ».

В случае возникновения вопросов по настройке AvTunProxy следует обращаться в службу технической поддержки веб-портала по телефону 8 (017) 311-10-11 или по электронной почте .