ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВЕБ-ПОРТАЛА «РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ» ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПО AVTUNPROXY


09:56 03.06.2022

В рамках обновления программного обеспечения веб-портала «Регистрация валютных договоров» его пользователям предоставлена возможность применения программного обеспечения AvTunProxy. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

AvTunProxy позволяет при работе с веб-порталом использовать сертификаты открытых ключей, выпускаемых в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, для авторизации и выработки электронной цифровой подписи на разных платформах (Windows, Ubuntu Linux, MacOS) и в различных современных браузерах (с учетом их поддержки соответствующей операционной системой).

В настоящее время обеспечено функционирование веб-портала в следующих браузерах: Chrome, начиная с версии 57; Edge, начиная с версии 16; Firefox, начиная с версии 52; Opera, начиная с версии 44.

Скачать AvTunProxy и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по его настройке можно на официальной странице разработчика ЗАО «АВЕСТ».

В случае возникновения вопросов по настройке AvTunProxy следует обращаться в службу технической поддержки веб-портала по телефону 8 (017) 311-10-11 или по электронной почте .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2022
валюта курс
EUR 2.7490
USD 2.5958
RUB 4.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7490 +0.0817
USD 2.5958 +0.0148
RUB 4.2245 +0.034
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7800 2.8000
USD 2.6120 2.6250
RUB 3.3000 4.1900
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 66.0000 81.0000
USD/RUB 62.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте