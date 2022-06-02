В четверг, 2 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0148 BYN (+0,57%) до 2,5958 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,581 BYN). Объем торгов составил 73 963 000 BYN.

Курс евро укрепился сразу на 0,0817 BYN (+3,06%) до 2.749 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6673 BYN). Объем торгов: 22 511 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,034 BYN (+0,81%) до 4,2245 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,1905 BYN). Объем торгов составил 58 423 800 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0091 BYN (+0,23%) до 3,9336 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.9245 BYN). Объем торгов: 2 395 950 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,77 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,18 и 4,25 белорусского рубля.