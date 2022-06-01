ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:25 01.06.2022

В среду, 1 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0045 BYN (+0,17%) до 2,581 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5765 BYN). Объем торгов составил 37 266 600 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0233 BYN (+0,88%) до 2,6673 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,644 BYN). Объем торгов: 35 170 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,028 BYN (+0,67%) до 4,1905 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,1625 BYN). Объем торгов составил 34 029 800 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0556 BYN (+1,44%) до 3.9245 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8689 BYN). Объем торгов: 2 158 450 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,7 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,135 и 4,25 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
валюта курс
EUR 2.6440
USD 2.5765
RUB 4.1625
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6673 +0.0233
USD 2.5810 +0.0045
RUB 4.1905 +0.028
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7100
USD 2.5830 2.5940
RUB 3.3000 4.1400
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0750
EUR/RUB 65.6000 81.0000
USD/RUB 62.2000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте