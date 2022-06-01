В среду, 1 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0045 BYN (+0,17%) до 2,581 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5765 BYN). Объем торгов составил 37 266 600 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0233 BYN (+0,88%) до 2,6673 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,644 BYN). Объем торгов: 35 170 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,028 BYN (+0,67%) до 4,1905 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,1625 BYN). Объем торгов составил 34 029 800 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0556 BYN (+1,44%) до 3.9245 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8689 BYN). Объем торгов: 2 158 450 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,7 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,135 и 4,25 белорусского рубля.