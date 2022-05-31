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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

15:19 31.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5765 белорусского рубля, 1 евро – 2,6440 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,1625 белорусского рубля, 100 гривен – 8,7210 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8689 белорусского рубля.