Во вторник, 31 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0119 BYN (-0,46%) до 2,5765 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5884 BYN). Объем торгов составил 99 524 900 BYN.

Курс евро подешевел на 0,0424 BYN (-1,58%) до 2,644 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6864 BYN). Объем торгов: 25 194 300 BYN.

Российский рубль вырос на 0,1005 BYN (+2,47%) до 4,1625 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,062 BYN). Объем торгов составил:80 331 200 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0175 BYN (-0,45%) до 3,8689 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8864 BYN). Объем торгов: 11 460 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,7 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4 и 4,25 белорусского рубля.