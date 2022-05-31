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31.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 31 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:47 31.05.2022

Во вторник, 31 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0119 BYN (-0,46%) до 2,5765 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5884 BYN). Объем торгов составил 99 524 900 BYN.

Курс евро подешевел на 0,0424 BYN (-1,58%) до 2,644 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6864 BYN). Объем торгов: 25 194 300 BYN.

Российский рубль вырос на 0,1005 BYN (+2,47%) до 4,1625 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,062 BYN). Объем торгов составил:80 331 200 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0175 BYN (-0,45%) до 3,8689 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8864 BYN). Объем торгов: 11 460 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,7 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4 и 4,25 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
валюта курс
EUR 2.6864
USD 2.5884
RUB 4.0620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6440 -0.0424
USD 2.5765 -0.0119
RUB 4.1625 +0.1005
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7200
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.3000 4.0000
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Конвертация в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0730
EUR/RUB 66.5000 80.0000
USD/RUB 62.0000 75.0000
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