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30.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:37 30.05.2022

В понедельник, 30 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0127 BYN (-0,49%) до 2,5884 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6011 BYN). Объем торгов составил 20 981 900 BYN.

Курс евро упал на 0,0836 BYN (-3,02%) до 2,6864 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2.77 BYN). Объем торгов: 25 120 800 BYN.

Российский рубль восстановился сразу на 0,1786 BYN (+4,6%) до 4,062 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,8834 BYN). Объем торгов составил:56 238 500 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0114 BYN (+0,29%) до 3,8864 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,875 BYN). Объем торгов: 10 430 40 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,85 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,15 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2022
валюта курс
EUR 2.7700
USD 2.6011
RUB 3.8834
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7700 +0.1246
USD 2.6011 +0.0579
RUB 3.8834 -0.2711
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7800
USD 2.5950 2.6100
RUB 3.3000 3.9900
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Конвертация в банках
на 30.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0930
EUR/RUB 68.5000 80.3400
USD/RUB 64.0000 76.0800
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