|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:37 30.05.2022
В понедельник, 30 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0127 BYN (-0,49%) до 2,5884 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6011 BYN). Объем торгов составил 20 981 900 BYN.
Курс евро упал на 0,0836 BYN (-3,02%) до 2,6864 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2.77 BYN). Объем торгов: 25 120 800 BYN.
Российский рубль восстановился сразу на 0,1786 BYN (+4,6%) до 4,062 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,8834 BYN). Объем торгов составил:56 238 500 BYN.
Курс китайского юаня укрепился на 0,0114 BYN (+0,29%) до 3,8864 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,875 BYN). Объем торгов: 10 430 40 BYN.
Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,85 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,15 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
Курсы в банках
на 30.05.2022
Конвертация в банках
на 30.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте