В понедельник, 30 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0127 BYN (-0,49%) до 2,5884 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,6011 BYN). Объем торгов составил 20 981 900 BYN.

Курс евро упал на 0,0836 BYN (-3,02%) до 2,6864 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2.77 BYN). Объем торгов: 25 120 800 BYN.

Российский рубль восстановился сразу на 0,1786 BYN (+4,6%) до 4,062 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,8834 BYN). Объем торгов составил:56 238 500 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0114 BYN (+0,29%) до 3,8864 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,875 BYN). Объем торгов: 10 430 40 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,85 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,15 белорусского рубля.