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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 МАЯ 2022 ГОДА

14:44 27.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6011 белорусского рубля, 1 евро – 2.7700 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8834 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8042 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8750 белорусского рубля.