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27.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 МАЯ ПРОДОЛЖИЛ ПАДАТЬ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:51 27.05.2022

В пятницу, 27 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0579 BYN (+2,28%) до 2,6011 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5432 BYN). Объем торгов составил 63 444 200 BYN.

Курс евро также поднялся сразу на 0,1246 BYN (+4,71%) до 2.77 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6454 BYN). Объем торгов: 40 209 300 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,2711 BYN (-6,53%) до 3,8834 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.1545 BYN). Объем торгов составил 120 001 000 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,04 BYN (+1,04%) до 3,875 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.835 BYN). Объем торгов: 7 186 660 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,92 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,85 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,88 и 4,3 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2022
валюта курс
EUR 2.6454
USD 2.5432
RUB 4.1545
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7700 +0.1246
USD 2.6011 +0.0579
RUB 3.8834 -0.2711
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7900 2.8000
USD 2.6170 2.6400
RUB 3.3000 3.8990
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Конвертация в банках
на 27.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0880
EUR/RUB 72.0000 82.0000
USD/RUB 67.0000 78.0000
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