В пятницу, 27 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0579 BYN (+2,28%) до 2,6011 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5432 BYN). Объем торгов составил 63 444 200 BYN.

Курс евро также поднялся сразу на 0,1246 BYN (+4,71%) до 2.77 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6454 BYN). Объем торгов: 40 209 300 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,2711 BYN (-6,53%) до 3,8834 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.1545 BYN). Объем торгов составил 120 001 000 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,04 BYN (+1,04%) до 3,875 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.835 BYN). Объем торгов: 7 186 660 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,92 белорусского рубля; евро между 2,8 и 2,85 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,88 и 4,3 белорусского рубля.