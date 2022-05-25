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26.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 МАЯ РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛ


13:56 26.05.2022

В четверг, 26 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0845 BYN (+3,44%) до 2,5432 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,4587 BYN). Объем торгов составил 88 562 500 BYN.

Курс евро заметно поднялся на 0,063 BYN (+2,44%) до 2,6454 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5824 BYN). Объем торгов: 43 587 700 BYN.

В свою очередь российский рубль резко упал на 0,2334 BYN (-5,32%) до 4.1545 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3879 BYN). Объем торговсостави 80 632 600 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0987 BYN (+2,64%) до 3.835 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7363 BYN). Объем торгов: 6 251 820 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,545 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,68 и 2,77 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,1 и 4,35 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
валюта курс
EUR 2.5824
USD 2.4587
RUB 4.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7000
USD 2.5400 2.5550
RUB 3.3000 4.1500
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Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0800
EUR/RUB 66.0000 80.0000
USD/RUB 63.0000 74.0000
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