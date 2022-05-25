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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 МАЯ 2022 ГОДА

15:48 25.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4587 белорусского рубля, 1 евро – 2,5824 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3879 белорусского рубля, 100 гривен – 8,3279 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6839 белорусского рубля.