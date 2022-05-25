В среду, 25 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0061 BYN (-0,25%) до 2,4587 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,4648 BYN). Объем торгов составил 79 272 500 BYN.

Курс евро упал сразу на 0,0278 BYN (-1,07%) до 2,5824 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6102 BYN). Объем торгов: 83 838 100 BYN.

Российский рубль резко подорожал на 0,0891 BYN (+2,07%) до 4,3879 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.2988 BYN). Объем торгов составил 58 589 300 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0307 BYN (+0,83%) до 3,7363 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.7056 BYN). Объем торгов: 1 904 020 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,491 и 2,525 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,4 белорусского рубля.