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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАЯ
13:51 25.05.2022
В среду, 25 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0061 BYN (-0,25%) до 2,4587 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,4648 BYN). Объем торгов составил 79 272 500 BYN.
Курс евро упал сразу на 0,0278 BYN (-1,07%) до 2,5824 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6102 BYN). Объем торгов: 83 838 100 BYN.
Российский рубль резко подорожал на 0,0891 BYN (+2,07%) до 4,3879 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.2988 BYN). Объем торгов составил 58 589 300 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0307 BYN (+0,83%) до 3,7363 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.7056 BYN). Объем торгов: 1 904 020 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,491 и 2,525 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,4 белорусского рубля.
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