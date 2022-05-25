ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАЯ


13:51 25.05.2022

В среду, 25 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0061 BYN (-0,25%) до 2,4587 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,4648 BYN). Объем торгов составил 79 272 500 BYN.

Курс евро упал сразу на 0,0278 BYN (-1,07%) до 2,5824 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6102 BYN). Объем торгов: 83 838 100 BYN.

Российский рубль резко подорожал на 0,0891 BYN (+2,07%) до 4,3879 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.2988 BYN). Объем торгов составил 58 589 300 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0307 BYN (+0,83%) до 3,7363 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.7056 BYN). Объем торгов: 1 904 020 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,491 и 2,525 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,4 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
валюта курс
EUR 2.6102
USD 2.4648
RUB 4.2988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6600
USD 2.4700 2.4910
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0750
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 57.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте