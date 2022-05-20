В понедельник, 23 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0159 BYN (-0,64%) до 2,4645 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,4804 BYN). Объем торгов составил 117 881 000 BYN.

Евро подешевел на 0,006 BYN (-0,23%) до 2,6015 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6075 BYN). Объем торгов: 158 878 000 BYN.

В свою очередь российский рубль вновь подорожал на 0,0312 BYN (+0,74%) до 4,2204 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,1892 BYN). Объем торгов составил 59 288 500 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0032 BYN (-0,09%) до 3,7105 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,7137 BYN). Объем торгов: 2 777 340 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,528 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,67 и 2,797 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,2 и 4,3 белорусского рубля.