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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 МАЯ УПАЛ К РОССИЙСКОМУ НА 5%
14:14 20.05.2022
В пятницу, 20 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0239 BYN (-0,95) до 2,4804 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5043 BYN). Объем торгов составил 99 398 200 BYN.
Евро подешевел на 0,0137 BYN (-0,52%) до 2,6075 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2.6212 BYN). Объем торгов: 190 878 000 BYN.
В свою очередь российский рубль подорожал сразу на 0,1964 BYN (+4,97%) до 4,1892 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,9928 BYN). Объем торгов составил 75 734 500 BYN.
Курс китайского юаня понизился на 0,004 BYN (-0,11%) до 3,7137 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7177 BYN). Объем торгов: 1 336 170 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,53 и 2,56 белорусского рубля; евро между 2,67 и 2,777 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,98 и 4,39 белорусского рубля.
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