ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 МАЯ 2022 ГОДА

15:50 19.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5043 белорусского рубля, 1 евро – 2,6212 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9928 белорусского рубля, 100 гривен – 8,4766 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7029 белорусского рубля.