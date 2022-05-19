В четверг, 19 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0152 BYN (-0,6) до 2,5043 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5195 BYN). Объем торгов составил 24 985 700 BYN.

Евро подешевел сразу на 0,0275 BYN (-1,04%) до 2.6212 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6487 BYN). Объем торгов: 38 070 600 BYN.

В свою очередь российский рубль вновь подорожал на 0,0308 BYN (+0,78%) до 3,9928 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,962 BYN). Объем торгов составил 52 473 800 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0141 BYN (-0,38%) до 3,7177 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7318 BYN). Объем торгов: 1 230 560 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,585 белорусского рубля; евро между 2,685 и 2,715 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,98 и 4,1 белорусского рубля.