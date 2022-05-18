ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и АО «Санкт-Петербургская валютная биржа» 17 мая 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, меморандум направлен на продвижение организованных финансовых рынков двух стран.

Кроме того, сотрудничество предусматривает обмен опытом в области организации биржевой торговли и совершенствовании используемых информационно-коммуникационных технологий, проведение совместных информационно-аналитических работ и учебных мероприятий, а также другие возможности для взаимодействия.

Документ подписан в рамках состоявшегося в Минске общего собрания МАБ СНГ, в котором приняли участие представители 13 бирж из 8 стран СНГ.