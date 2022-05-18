ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 МАЯ 2022 ГОДА

15:21 18.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5195 белорусского рубля, 1 евро – 2,6487 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9620 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5280 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7365 белорусского рубля.