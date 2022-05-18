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18.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 МАЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:01 18.05.2022

В среду, 18 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0045 BYN (+0,218) до 2,5195 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,515 BYN). Объем торгов составил 36 142 300 BYN.

Евро укрепился на 0,0188 BYN (+0,71%) до 2,6487 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6299 BYN). Объем торгов: 18 745 000 BYN.

Российский рубль также подорожал на 0,0024 BYN (+0,06%) до 3,962 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,9596 BYN). Объем торгов составил 35 219 800 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня понизился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3,7318 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7325 BYN). Объем торгов: 3 517 260 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,598 белорусского рубля; евро между 2,67 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,945 и 3,99 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
валюта курс
EUR 2.6299
USD 2.5150
RUB 3.9596
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Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6487 +0.0188
USD 2.5195 +0.0045
RUB 3.9620 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6800 2.6800
USD 2.5370 2.5600
RUB 3.1000 3.9450
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Конвертация в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0660
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.5000 81.0000
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