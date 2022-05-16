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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 МАЯ 2022 ГОДА

14:55 17.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5150 белорусского рубля, 1 евро – 2,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9596 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5128 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7252 белорусского рубля.