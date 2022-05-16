Во вторник, 17 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,005 BYN (+0,2%) до 2,515 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,51 BYN). Объем торгов составил 47 016 100 BYN.

Евро укрепился на 0,0158 BYN (+0,6%) до 2,6299 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6141 BYN). Объем торгов: 20 115 800 BYN.

Российский рубль также подорожал на 0,0114 BYN (+0,29%) до 3,9596 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,9482 BYN). Объем торгов составил 52 828 900 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0407 BYN (+1,1%) до 3,7325 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.6918 BYN). Объем торгов: 2 149 930 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,598 белорусского рубля; евро между 2,66 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,948 и 3,99 белорусского рубля.