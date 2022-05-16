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17.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 МАЯ СНИЗИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:51 17.05.2022

Во вторник, 17 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,005 BYN (+0,2%) до 2,515 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,51 BYN). Объем торгов составил 47 016 100 BYN.

Евро укрепился на 0,0158 BYN (+0,6%) до 2,6299 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6141 BYN). Объем торгов: 20 115 800 BYN.

Российский рубль также подорожал на 0,0114 BYN (+0,29%) до 3,9596 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,9482 BYN). Объем торгов составил 52 828 900 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0407 BYN (+1,1%) до 3,7325 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.6918 BYN). Объем торгов: 2 149 930 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,598 белорусского рубля; евро между 2,66 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,948 и 3,99 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2022
валюта курс
EUR 2.6141
USD 2.5100
RUB 3.9482
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6141 +0.0137
USD 2.5100 +0.0092
RUB 3.9482 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6350 2.6600
USD 2.5200 2.5500
RUB 3.1000 3.9500
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Конвертация в банках
на 17.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0650
EUR/RUB 66.5000 85.0000
USD/RUB 63.5000 81.0000
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