В понедельник, 16 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,00926 BYN (+0,37%) до 2,51 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5008 BYN). Объем торгов составил 51 472 200 BYN.

Евро вырос на 0,0137 BYN (+0,53%) до 2,6141 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6004 BYN). Объем торгов: 23 246 900 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0025 BYN (-0,06%) до 3,9482 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,9507 BYN). Объем торгов составил 126 033 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился всего лишь на 0,0001 BYN (-0%) до 3.6918 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3.6919 BYN). Объем торгов: 23 910 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,73 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,93 и 3,97 белорусского рубля.