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16.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 МАЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 16.05.2022

В понедельник, 16 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,00926 BYN (+0,37%) до 2,51 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5008 BYN). Объем торгов составил 51 472 200 BYN.

Евро вырос на 0,0137 BYN (+0,53%) до 2,6141 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6004 BYN). Объем торгов: 23 246 900 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0025 BYN (-0,06%) до 3,9482 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,9507 BYN). Объем торгов составил 126 033 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился всего лишь на 0,0001 BYN (-0%) до 3.6918 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3.6919 BYN). Объем торгов: 23 910 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,65 и 2,73 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,93 и 3,97 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
валюта курс
EUR 2.6004
USD 2.5008
RUB 3.9507
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6141 +0.0137
USD 2.5100 +0.0092
RUB 3.9482 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6500
USD 2.5200 2.5480
RUB 3.1000 3.9300
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Конвертация в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0550
EUR/RUB 67.0000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
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