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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
С 16 МАЯ ВСТУПАЕТ НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРИСВОЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ БЕЛОРУССКИХ ЭМИТЕНТОВ
10:47 16.05.2022
РУП «РЦДЦБ» утвердил новую редакцию Регламента присвоения международных кодов финансовым инструментам белорусских эмитентов, включающую порядок присвоения международных кодов инвестиционным паям и инвестиционным токенам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг, регламент вступает в силу с 16 мая 2022 года.
С текстом регламента можно ознакомиться здесь.
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