Новая редакция Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (протокол заседания правления БВФБ № 27 от 12.05.2022) вступит в силу с 26 мая 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в новой редакции правил переработана и изменена структура документа, включая приложения.

Перечень биржевых финансовых инструментов дополнен инвестиционными паями, в связи с чем проведены актуализация и расширение перечня используемой терминологии, а также актуализация ссылок на нормативные правовые акты Беларуси. Определены условия и требования к инвестиционным фондам, их управляющим организациям для допуска инвестиционных паев к размещению и (или) обращению на бирже. Установлен перечень возможных инициаторов допуска инвестиционных паев к биржевым торгам. В приложениях к новой редакции правил листинга определены документы, представляемые для прохождения процедур допуска инвестиционных паев к торгам.

В перечень биржевых финансовых инструментов включены иностранные ценные бумаги: введен новый термин, описаны процедуры квалификации и допуска к биржевым торгам данных ценных бумаг.

Кроме того, обновлено листинговое требование к эмитентам о безубыточности.

Актуализированы критерии инновационности для акций и облигаций, допускаемых к обращению на площадку «Рынок инноваций».

Исключено требование по представлению эмитентами годовой отчетности в соответствии с МСФО при включении ценных бумаг в котировальный лист второго уровня площадки «Рынок инноваций» для унификации с котировальными листами второго уровня остальных площадок.

Уточнены способы представления на Биржу документов, информации и отчетности.

При этом сделано исключение по срокам допуска к торгам для государственных облигаций и облигаций Национального банка Беларуси в связи с необходимостью их оперативного допуска к обращению на БВФБ.

Сроки представления инициаторами допуска на биржу документов для поддержания эмиссионных ценных бумаг в обращении синхронизированы со сроками представления финансовой отчетности участниками торгов.

Скорректированы также неточности и несоответствия в тексте правил листинга, а также внесены изменения и дополнения редакционного характера.

Ознакомиться с новой редакцией Правил листинга можно на сайте БВФБ в разделе Главная/Рынки и торги/Фондовый рынок/Правила/Листинг.