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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 МАЯ 2022 ГОДА

14:40 13.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5008 белорусского рубля, 1 евро – 2,6004 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9507 белорусского рубля, 100 гривен – 8,4705 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6813 белорусского рубля.