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13.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:53 13.05.2022

В пятницу, 13 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0416 BYN (-1,46%) до 2,5008 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5424 BYN). Объем торгов составил 81 284 700 BYN.

Евро рухнул сразу на 0,0654 BYN (-2,45%) до 2,6004 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6658 BYN). Объем торгов: 40 108 900 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,1121 BYN (+2,92%) до 3,9507 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,8386 BYN). Объем торгов составил 69 679 600 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0652 BYN (-1,74%) до 3.6919 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7571 BYN). Объем торгов: 3 667 490 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,52 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,635 и 2,695 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,9 и 3,95 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
валюта курс
EUR 2.6658
USD 2.5424
RUB 3.8386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6004 -0.0654
USD 2.5008 -0.0416
RUB 3.9507 +0.1121
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6050 2.6450
USD 2.5020 2.5200
RUB 3.0000 3.9000
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Конвертация в банках
на 13.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0550
EUR/RUB 66.0000 86.9600
USD/RUB 63.5000 81.8800
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