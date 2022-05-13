В пятницу, 13 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0416 BYN (-1,46%) до 2,5008 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5424 BYN). Объем торгов составил 81 284 700 BYN.

Евро рухнул сразу на 0,0654 BYN (-2,45%) до 2,6004 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6658 BYN). Объем торгов: 40 108 900 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,1121 BYN (+2,92%) до 3,9507 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,8386 BYN). Объем торгов составил 69 679 600 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0652 BYN (-1,74%) до 3.6919 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7571 BYN). Объем торгов: 3 667 490 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,52 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,635 и 2,695 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,9 и 3,95 белорусского рубля.