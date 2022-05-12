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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ТОРГИ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ 14 МАЯ НА БВФБ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ
11:21 13.05.2022
Торги иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 14 мая 2022 года проводиться не будут. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе биржи.
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