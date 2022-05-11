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12.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:04 12.05.2022

В четверг, 12 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,0521 BYN (-2,01%) до 2,5424 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5945 BYN). Объем торгов составил 55 616 800 BYN.

Евро еще больше подешевел на 0,0784 BYN (-2,86%) до 2,6658 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7442 BYN). Объем торгов: 31 576 400 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,0907 BYN (+2,42%) до 3,8386 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,7479 BYN). Объем торгов составил 89 642 200 BYN.

Курс китайского юаня существенно снизился на 0,1106 BYN (-2,86%) до 3,7571 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8677 BYN). Объем торгов: 7 687 090 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,685 и 2,71 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84 и 3,93 белорусского рубля.
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EUR 2.7442
USD 2.5945
RUB 3.7479
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Итоги торгов на БВФБ
на 11.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7442 +0.003
RUB 3.7479 +0.0018
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Курсы в банках
на 12.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6600 2.6800
USD 2.5310 2.5530
RUB 3.0000 3.8400
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Конвертация в банках
на 12.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0600
EUR/RUB 70.0000 89.0000
USD/RUB 65.5000 84.4500
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