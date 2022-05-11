В четверг, 12 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,0521 BYN (-2,01%) до 2,5424 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5945 BYN). Объем торгов составил 55 616 800 BYN.

Евро еще больше подешевел на 0,0784 BYN (-2,86%) до 2,6658 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7442 BYN). Объем торгов: 31 576 400 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,0907 BYN (+2,42%) до 3,8386 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,7479 BYN). Объем торгов составил 89 642 200 BYN.

Курс китайского юаня существенно снизился на 0,1106 BYN (-2,86%) до 3,7571 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8677 BYN). Объем торгов: 7 687 090 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,685 и 2,71 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,84 и 3,93 белорусского рубля.