В среду, 11 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0036 BYN (-0,14%) до 2,5945 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 48 707 000 BYN.

Евро подорожал на 0,003 BYN (+0,11%) до 2,7442 BYN за 1 евро. Объем торгов: 27 817 600 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0018 BYN (+0,05%) до 3,7479 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 62 880 800 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0169 BYN (+0,44%) до 3,8677 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 38 343 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,599 и 2,603 белорусского рубля; евро между 2,75 и 2,769 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,9 белорусского рубля.