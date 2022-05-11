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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 МАЯ УКРЕПИЛСЯ ТОЛЬКО К ДОЛЛАРУ США


14:05 11.05.2022

В среду, 11 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0036 BYN (-0,14%) до 2,5945 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 48 707 000 BYN.

Евро подорожал на 0,003 BYN (+0,11%) до 2,7442 BYN за 1 евро. Объем торгов: 27 817 600 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0018 BYN (+0,05%) до 3,7479 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 62 880 800 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0169 BYN (+0,44%) до 3,8677 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 38 343 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,599 и 2,603 белорусского рубля; евро между 2,75 и 2,769 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,9 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2022
валюта курс
EUR 2.7412
USD 2.5981
RUB 3.7461
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7442 +0.003
RUB 3.7479 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7440 2.7500
USD 2.6020 2.6100
RUB 3.0000 3.7500
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Конвертация в банках
на 11.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0650
EUR/RUB 73.0000 90.0000
USD/RUB 70.0000 85.0000
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