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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 МАЯ 2022 ГОДА

15:15 06.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5493 белорусского рубля, 1 евро – 2,6816 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8389 белорусского рубля, 100 гривен – 8,4274 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8203 белорусского рубля.