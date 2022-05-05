В пятницу, 6 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,002 BYN (+0,08%) до 2,5493 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5473 BYN). Объем торгов составил 55 307 400 BYN.

Евро подешевел на 0,0188 BYN (-0,7%) до 2,6816 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7004 BYN). Объем торгов: 62 284 800 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0028 BYN (-0,07%) до 3,8389 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,8417 BYN). Объем торгов составил 67 804 600 BYN.

Курс китайского юаня упал сразу на 0,0328 BYN (-0,99%) до 3,8182 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8565 BYN). Объем торгов: 2 634 520 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,559 белорусского рубля; евро между 2,692 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,835 и 3,9 белорусского рубля.