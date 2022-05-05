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ИЗМЕНЕНИЯ В ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ИНФОРМУСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «БИРЖА-ОНЛАЙН» ВСТУПЯТ В СИЛУ 10 МАЯ
10:43 06.05.2022
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) информирует о внесении изменений в публичный договор на оказание информационных услуг с использованием программного обеспечения «Биржа-онлайн».
«Изменения вносятся в связи с совершением на БВФБ операций с китайским юанем и дополнением финансового инструмента CNY/BYN по валютной паре китайский юань/белорусский рубль в программное обеспечение «Биржа-онлайн», а также расширением перечня финансовых инструментов, позволяющих юридическим лицам совершать сделки конверсии на биржевых торгах», - говорится в сообщении.
Изменения вступят в силу с 10 мая 2022 года.
Ознакомиться с публичным договором можно на официальном сайте БВФБ в разделе «Пользователям информации/Биржа-онлайн».
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