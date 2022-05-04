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05.05.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 МАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ


14:25 05.05.2022

В четверг, 5 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0592 BYN (-2,27%) до 2,5473 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 68 154 000 BYN.

Курс евро снизился на 0,0433 BYN (-1,58%) до 2,7004 BYN за 1 евро. Объем торгов: 33 166 800 BYN.

Российский рубль заметно подорожал на 0,1111 BYN (+2,98%) до 3,8417 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 42 075 800 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0955 BYN (-2,42%) до 3,8565 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 2 583 820 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,71 и 2,76 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,89 и 3,9 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2022
валюта курс
EUR 2.7818
USD 2.6318
RUB 3.6903
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Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7004 -0.0433
USD 2.5473 -0.0592
RUB 3.8417 +0.1111
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7100
USD 2.5360 2.5500
RUB 2.9000 3.8000
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Конвертация в банках
на 05.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 70.0000 92.8000
USD/EUR 66.0000 87.9000
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