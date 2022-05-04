В четверг, 5 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0592 BYN (-2,27%) до 2,5473 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 68 154 000 BYN.

Курс евро снизился на 0,0433 BYN (-1,58%) до 2,7004 BYN за 1 евро. Объем торгов: 33 166 800 BYN.

Российский рубль заметно подорожал на 0,1111 BYN (+2,98%) до 3,8417 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 42 075 800 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0955 BYN (-2,42%) до 3,8565 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 2 583 820 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,71 и 2,76 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,89 и 3,9 белорусского рубля.