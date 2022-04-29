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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 МАЯ 2022 ГОДА

15:41 04.05.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6065 белорусского рубля, 1 евро – 2,7437 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7306 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8656 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9442 белорусского рубля.