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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 МАЯ 2022 ГОДА

16:33 29.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 мая 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6318 белорусского рубля, 1 евро – 2,7818 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6903 белорусского рубля, 100 гривен – 8,7002 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9927 белорусского рубля.