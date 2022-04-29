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БВФБ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


15:27 29.04.2022

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 28 апреля .2022 года утвердила изменения в Договор об оказании услуг клиринговой организацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения подготовлены в связи с необходимостью выполнения требований политики биржи в отношении обработки персональных данных, закона от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», а также уточнения обстоятельств, относящихся к чрезвычайным и изменений условий расторжения договора.

Основные изменения следующие:

закреплены обязанности БВФБ в отношении обработки персональных данных, предусмотренные законодательством о персональных данных;

структурированы преамбула и первый раздел, описывающий общие положения договора;

уточнены обстоятельства, препятствующие проведению клиринга и исполнению обязательств по сделкам с ценными бумагами в результате введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций (объединений, сообществ, систем);

закреплено право Участника клиринга на получение консультационной поддержки по вопросам организации проведения клиринга и расчетов на биржевом рынке ценных бумаг;

закреплено право биржи на получение и обработку сведений и документов (их копий), необходимых БВФБ для выполнения требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также предоставление информации по запросу третьим лицам (органам государственной власти, автоматизированным государственным системам (ресурсам), уполномоченным органам) в соответствии с законодательством;

установлен срок уведомления при наступлении чрезвычайных обстоятельств;

изменены временные ограничения для расторжения договора в одностороннем порядке.

Новая редакция договора вступает в силу с 16 мая 2022 года.
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