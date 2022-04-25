ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:56 25.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6662 белорусского рубля, 1 евро – 2,8568 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6334 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8139 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0598 белорусского рубля.