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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:56 22.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6685 белорусского рубля, 1 евро – 2,8785 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6227 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0765 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,1017 белорусского рубля.