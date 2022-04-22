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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
15:16 22.04.2022
В пятницу, 22 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0468 BYN (-1,72) до 2,6685 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7153 BYN). Объем торгов: 78 749 700 BYN.
Евро рухнул на 0,0768 BYN (-2,6%) до 2,8785 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9553 BYN). Объем торгов: 176 665 000 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0535 BYN (+1,5%) до 3,6227 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5692 BYN). Объем торгов: 61 653 000 BYN.
Курс китайского юаня ослаб на 0,1043 BYN (-2,48%) до 4,1095 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,2138 BYN). Объем торгов: 4 908 000 BYN.
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,67 и 2,7 рубля; евро между 2,89 и 2,9 рубля; 100 российских рублей между 3,59 и 3,8 рубля.
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