В пятницу, 22 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0468 BYN (-1,72) до 2,6685 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7153 BYN). Объем торгов: 78 749 700 BYN.

Евро рухнул на 0,0768 BYN (-2,6%) до 2,8785 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9553 BYN). Объем торгов: 176 665 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0535 BYN (+1,5%) до 3,6227 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5692 BYN). Объем торгов: 61 653 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,1043 BYN (-2,48%) до 4,1095 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,2138 BYN). Объем торгов: 4 908 000 BYN.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,67 и 2,7 рубля; евро между 2,89 и 2,9 рубля; 100 российских рублей между 3,59 и 3,8 рубля.