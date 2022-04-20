В четверг, 21 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0497 BYN (-1,8%) до 2,7153 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,765 BYN). Объем торгов: 54 559 200 BYN.

Евро упал сразу на 0,0357 BYN (-1,19%) до 2,9553 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,991 BYN). Объем торгов: 240 962 000 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0307 BYN (+0,87%) до 3,5692 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5385 BYN). Объем торгов: 138 307 000 BYN.

Курс китайского юаня существенно ослаб на 0,1028 BYN (-2,38%) до 4,2138 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,3166 BYN). Объем торгов: 6 952 810 BYN.

Курс продажи доллара на 14:50 в белорусских банках колеблется между 2,705 и 2,74 рубля; евро между 2,95 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,58 и 3,75 рубля.