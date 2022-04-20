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21.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


15:05 21.04.2022

В четверг, 21 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0497 BYN (-1,8%) до 2,7153 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,765 BYN). Объем торгов: 54 559 200 BYN.

Евро упал сразу на 0,0357 BYN (-1,19%) до 2,9553 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,991 BYN). Объем торгов: 240 962 000 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0307 BYN (+0,87%) до 3,5692 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5385 BYN). Объем торгов: 138 307 000 BYN.

Курс китайского юаня существенно ослаб на 0,1028 BYN (-2,38%) до 4,2138 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,3166 BYN). Объем торгов: 6 952 810 BYN.

Курс продажи доллара на 14:50 в белорусских банках колеблется между 2,705 и 2,74 рубля; евро между 2,95 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,58 и 3,75 рубля.
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с 21.04.2022
валюта курс
EUR 2.9910
USD 2.7650
RUB 3.5385
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9910 -0.0174
USD 2.7650 -0.0317
RUB 3.5385 +0.0078
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9500
USD 2.7000 2.7050
RUB 2.8000 3.5800
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Конвертация в банках
на 21.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0900
EUR/RUB 81.2700 105.0000
USD/RUB 76.0000 96.0000
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