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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА


15:40 20.04.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7650 белорусского рубля, 1 евро – 2,9910 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5385 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4048 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,3138 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2022
валюта курс
EUR 3.0084
USD 2.7967
RUB 3.5307
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9910 -0.0174
USD 2.7650 -0.0317
RUB 3.5385 +0.0078
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Курсы в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9700 2.9850
USD 2.7520 2.7600
RUB 2.8000 3.5500
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Конвертация в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0880
EUR/RUB 83.5000 106.8000
USD/RUB 77.3000 98.5000
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