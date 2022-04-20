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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:40 20.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7650 белорусского рубля, 1 евро – 2,9910 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5385 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4048 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,3138 белорусского рубля.