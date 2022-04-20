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20.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:10 20.04.2022

В среду, 20 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0317 BYN (-1,13%) до 2,765 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7967 BYN). Объем торгов составил: 91 300 500 BYN.

Евро упал на 0,0174 BYN (-0,58%) до 2,991 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0084 BYN). Объем торгов: 179 953 000 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0078 BYN (+0,22%) до 3,5385 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5307 BYN). Объем торгов: 56 141 700 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,071 BYN (-1,62%) до 4,3166 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,3876 BYN). Объем торгов: 10 781 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,76 и 2,79 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,55 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2022
валюта курс
EUR 3.0084
USD 2.7967
RUB 3.5307
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9910 -0.0174
USD 2.7650 -0.0317
RUB 3.5385 +0.0078
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9700 2.9850
USD 2.7520 2.7600
RUB 2.8000 3.5500
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Конвертация в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0880
EUR/RUB 83.5000 106.8000
USD/RUB 77.3000 98.5000
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