В среду, 20 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0317 BYN (-1,13%) до 2,765 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,7967 BYN). Объем торгов составил: 91 300 500 BYN.

Евро упал на 0,0174 BYN (-0,58%) до 2,991 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0084 BYN). Объем торгов: 179 953 000 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0078 BYN (+0,22%) до 3,5385 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5307 BYN). Объем торгов: 56 141 700 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,071 BYN (-1,62%) до 4,3166 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,3876 BYN). Объем торгов: 10 781 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,76 и 2,79 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,55 и 3,7 рубля.