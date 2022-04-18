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18.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:33 18.04.2022

В понедельник, 18 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0185 BYN (-0,65%) до 2,8093 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,8278 BYN). Объем торгов составил 54 871 600 BYN.

Евро упал на 0,032 BYN (-1,05%) до 3,0263 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0583 BYN). Объем торгов составил 78 040 200 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0069 BYN (+0,2%) до 3,5286 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5217 BYN). Объем торгов составил 75 853 500 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0134 BYN (-0,3%) до 4,4322 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4,4456 BYN). Объем торгов составил 817 742 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,81 и 2,85 рубля; евро между 3,03 и 3,085 рубля; 100 российских рублей между 3,56 и 3,74 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2022
валюта курс
EUR 3.0583
USD 2.8278
RUB 3.5217
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Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0263 -0.032
USD 2.8093 -0.0185
RUB 3.5286 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0300
USD 2.7950 2.8100
RUB 2.8000 3.5600
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Конвертация в банках
на 18.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0850
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.2000 100.0000
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