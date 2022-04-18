В понедельник, 18 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0185 BYN (-0,65%) до 2,8093 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,8278 BYN). Объем торгов составил 54 871 600 BYN.

Евро упал на 0,032 BYN (-1,05%) до 3,0263 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0583 BYN). Объем торгов составил 78 040 200 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0069 BYN (+0,2%) до 3,5286 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5217 BYN). Объем торгов составил 75 853 500 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0134 BYN (-0,3%) до 4,4322 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4,4456 BYN). Объем торгов составил 817 742 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,81 и 2,85 рубля; евро между 3,03 и 3,085 рубля; 100 российских рублей между 3,56 и 3,74 рубля.